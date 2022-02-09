"الوزراء الفلسطيني" يطالب بتحقيق دولي في جريمة الاحتلال في نابلس

ارتكبها جنود الاحتلال في منطقة المخفية وأودت بحياة ثلاثة شبان

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق دولية، في الجريمة البشعة، التي ارتكبها جنود الاحتلال في منطقة المخفية بمدينة نابلس ،وأودت بحياة ثلاثة شبان من المدينة.

ودعا المجلس خلال جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله اليوم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، والإنسانية الدولية، بإدانة الجريمة البشعة، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة.

فسلطين رام الله نابلس مجلس الوزراء جنود الاحتلال الأمم المتحدة

1

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443 12:15 AM

ارتكبها جنود الاحتلال في منطقة المخفية وأودت بحياة ثلاثة شبان

"الوزراء الفلسطيني" يطالب بتحقيق دولي في جريمة الاحتلال في نابلس

وكالة الأنباء السعودية (واس)

رام الله

0 631

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق دولية، في الجريمة البشعة، التي ارتكبها جنود الاحتلال في منطقة المخفية بمدينة نابلس ،وأودت بحياة ثلاثة شبان من المدينة.

ودعا المجلس خلال جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله اليوم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، والإنسانية الدولية، بإدانة الجريمة البشعة، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فسلطين رام الله نابلس مجلس الوزراء جنود الاحتلال الأمم المتحدة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022