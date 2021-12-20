في خطاب تقدير لـ"العلكمي".. أمير عسير يُشيد بجهود تعليم سراة عبيدة

شهدت مدارس المحافظة عودة جادة لطلابها مع بدء العام الدراسي الحالي

أشاد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، بالجهود المميزة لإدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة من خلال التنسيق الأفقي المميز الذي انعكس بشكل إيجابي على بدء العام الدراسي الحالي 1443ه‍.

وتفصيلاً، جاء ذلك في خطاب تقدير وجهه لمدير التعليم بالمحافظة الدكتور حسن العلكمي.

وشهدت مدارس محافظة سراة عبيدة انطلاقة ناجحة وعودة قوية وجادة لطلابها وطالباتها مع انطلاقة العام الدراسي الحالي، حيث انتظم الطلاب والطالبات في حصصهم الدراسية مع بداية اليوم الدراسي الأول عقب عودتهم لمقاعد الدراسة حضورياً.

ووقف الدكتور "العلكمي" ميدانياً على انطلاق الدراسة، حيث تابع القاعات الدراسية في عدد من المدارس، واطلع على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، وتخللت زياراته الميدانية جولات تفقدية على كافة مرافق المدرسة للاطمئنان على جاهزيتها للعملية التعليمية، مشيراً إلى حرص الإدارة على البداية الجادة والقوية ومواصلة الجهود لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة - حفظهم الله - ومواكبة الخطط والأهداف التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها ضمن الرؤية الوطنية الطموحة 2030م .

ومن جهته، ثمّن مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة دعم أمير المنطقة المستمر لمسيرة التعليم، وتكريمه وتشجيعه، مما كان له الأثر الواضح في استدامة البذل والعطاء على كافة الأصعدة بدون كلل أو ملل لتحقيق كافة التطلعات خدمةً لهذا الوطن العظيم .