"الأحوال المدنية" تدعو من لديه مولود إلى تسجيله عبر منصة "أبشر"

من خلال خدمة "تسجيل المواليد"

أوضحت الأحوال المدنية أن من لديه مولودًا ‏بإمكانه تسجيل مولوده عبر منصة أبشر من خلال خدمة "تسجيل المواليد"، وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد ليتم إيصالهما عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة مقر الأحوال المدنية.

فيروس كورونا الجديد منع التجول أبشر الأحوال المدنية

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11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 09:51 PM

من خلال خدمة "تسجيل المواليد"

"الأحوال المدنية" تدعو من لديه مولود إلى تسجيله عبر منصة "أبشر"

عبدالله الراجحي

جدة

12 15,170

أوضحت الأحوال المدنية أن من لديه مولودًا ‏بإمكانه تسجيل مولوده عبر منصة أبشر من خلال خدمة "تسجيل المواليد"، وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد ليتم إيصالهما عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة مقر الأحوال المدنية.

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فيروس كورونا الجديد منع التجول أبشر الأحوال المدنية

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