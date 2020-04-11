"الأحوال المدنية" تدعو من لديه مولود إلى تسجيله عبر منصة "أبشر"

من خلال خدمة "تسجيل المواليد"

أوضحت الأحوال المدنية أن من لديه مولودًا ‏بإمكانه تسجيل مولوده عبر منصة أبشر من خلال خدمة "تسجيل المواليد"، وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد ليتم إيصالهما عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة مقر الأحوال المدنية.