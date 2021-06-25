النصر السعودي يتأهّل لنهائي السلة الخليجية ويبلغ نهائيات آسيا

ضرب موعدًا مع الكويت الكويتي

تأهل فريق النصر لكرة السلة إلى نهائيات آسيا إثر بلوغه نهائي كأس الخليج بعد فوزه يوم الجمعة على شباب الأهلي الإماراتي في الشوط الإضافي "114 - 111"، بعد التعادل في الوقت الأصلي "97-97"، في الدور نصف النهائي لبطولة الأندية الخليجية الأبطال لكرة السلة في نسختها الـ40، المقامة منذ 18 يونيو الجاري على صالة نادي شباب الأهلي.



وضرب النصر موعدًا مع الكويت الكويتي في نهائي البطولة، بعد أن نجح الكويتيون بدورهم في حجز بطاقة التأهل بفوزهم في أولى مواجهات المربع الذهبي على الأهلي البحريني بنتيجة "102-96".



وبات النصر السعودي على بعد خطوة من لقبه الأول في بطولة الأندية الخليجية الأبطال، وإهداء السلة السعودية لقبها الـ13 تاريخيًّا، بعد الألقاب العشرة التي حقّقها مناصفة ناديا أحد واتحاد جدة بين عامي 1980 و2005، وثنائية الهلال عامي 1992 و1996، فيما اقترب الكويت الكويتي من لقبه الخليجي الثاني بعد انتصاره في نسخة 2003، وإهداء السلة الكويتية اللقب التاسع لها في البطولات الخليجية، بعد كل من رباعية القادسية أعوام "1982و1983و2006 و2009"، وثلاثية كاظمة "1981-1989 و1990".