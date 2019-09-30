عن الحرب مع إيران ومقتل خاشقجي .. ولي العهد يتحدث لـ "60 دقيقة" وهنا النص الكامل للقاء

أكّد أن هجمات 14 سبتمبر على المنشأتين التابعتين لـ "أرامكو" كان عمل حرب تقوم به إيران

أكّد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أن هجمات 14 سبتمبر على منشأتين لمعالجة النفط في المملكة كانت عمل حرب تقوم به إيران، قائلاً: "إذا لم يتخذ العالم عملاً قوياً وصارماً لردع إيران، فسنرى مزيداً من التصعيدات التي ستُهدّد مصالح العالم، "لكنه قال إنه يُفضل حلاً سياسياً؛ لأنه "أفضل بكثير من الحل العسكري". وأضاف: إن حرباً بين المملكة العربية السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان لبرنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة CBS "أن جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي مؤلمة جداً، وسيُحاسَب كل مسؤول عنها، مؤكداً أن العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية، كما أشار إلى أن "هجوم أرامكو" ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم، وليس فقط في المملكة العربية السعودية، مضيفاً أن الهجوم عملٌ أحمق، لأنه استهدف 5 % من إمدادات العالم، كما حذّر من أن النفط سيصل إلى أسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران، قائلاً: "إذا لم يتخذ العالم موقفاً قوياً لردع إيران فسنرى مزيداً من التصعيد".

وجاء النص الكامل للحوار كالتالي:

السؤال

هل أمرت بقتل جمال خاشقجي؟

الإجابة

بلا شك لا. هذه كانت جريمة بشعة. لكن أتحمّل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصاً أنها حدثت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية.

السؤال

ماذا تقصد بأنك تتحمّل مسؤولية ذلك؟

الإجابة

عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي من قِبل موظفين في الحكومة السعودية، لا بد أن أتحمّل المسؤولية كقائد. ما حدث كان خطأً. ولا بد أن أتخذ الإجراءات كافة لتفادي حدوث أيّ أمرٍ مثل هذا مستقبلًا.

السؤال

العالم يريد إجابة عن هذا، كيف لم تكن على علم بهذه العملية؟

الإجابة

البعض يعتقد بأنني يجب أن أكون على علمٍ بما يقوم به 3 ملايين شخص يعملون للحكومة السعودية يومياً؟ من المستحيل أن يرفع ثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية للقائد في المملكة العربية السعودية أو ثاني أعلى رجل في الحكومة السعودية.

السؤال

اثنان من أقرب مستشاريك المقرّبين متهمان بتدبير هذه المؤامرة، وتمّ إعفاؤهما من قِبل الملك، وأُخرجا من دائرتك الخاصة.. السؤال هو كيف لا تستطيع أن تعرف ما إذا كان قد تمّ تنفيذ ذلك من قِبل أشخاص مقرّبين لك؟

الإجابة

التحقيقات قائمة اليوم ومتى ما ثبتت التهمة على أيِّ شخصٍ بغض النظر عن منصبه، فسوف يُحال إلى المحكمة دون أيّ استثناء.

السؤال

لقد قرأت ما قاله المدّعي العام السعودي عن أولئك الذين وُجهت إليهم التهم في هذه الجريمة. التفاصيل كانت بشعة. عندما سمعت أن أشخاصاً مُقربين منك وفي حكومتك ارتكبوا مثل هذا الجريمة المروعة، وأن الحكومة الأمريكية تعتقد أنك أمرت بها. ماذا كنت تعتقد؟

الإجابة

أعتقد بأن ما ذكرتِه غير صحيح. لا يوجد أيّ بيان رسمي أُعلن من الحكومة الأمريكية في هذا الخصوص. لا توجد معلومة أو دليل واضح على أن شخصاً قريباً مني قام بأمر مثل هذا. تُوجد تهم وهي تحت التحقيق. لكن مرة أخرى، لا يمكنك أن تتصوري الألم الذي نعانيه خصوصاً كحكومة المملكة العربية السعودية من جرّاء جريمة كهذه.

السؤال

لقد استنتجت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بثقة متوسطة إلى عالية بأنك استهدفت شخصياً خاشقجي؛ وأنت على الأرجح أمرت بقتله؟

الإجابة

أتمنى أن يتم إخراج هذه المعلومات إلى العلن. إذا كانت هناك أيّ معلومات تتهمني بالقيام بأيّ عمل، أتمنى أن يتم إخراجها.

السؤال

ما نوع التهديد الذي يُشكله كاتب عمود في صحيفة للمملكة العربية السعودية حتى يجعله يستحق أن يُقتل بهذه الوحشية؟

الإجابة

لا يوجد أيّ تهديد من أيّ صحفي. والتهديد على السعودية هو من تصرفات كهذه ضد صحفي سعودي، من هذه الجريمة البشعة التي حصلت في قنصلية سعودية.

السؤال

لقد تحدثت مع عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل مجيئي إلى هنا، وقال إنه بسبب ما حدث لجمال خاشقجي؛ وما حدث في اليمن، فأنه "ليس هناك الكثير من النيّات الحسنة هنا في الكونغرس تجاه السعودية"، ما حجم الضرر الذي حلّ بالعلاقة؟

الإجابة

العلاقة أكبر بكثير من هذا، وهذه حادثة بشعة ومؤلمة لنا جميعاً. دورنا أن نعمل ليلاً ونهاراً لتجاوز هذا الأمر، والتأكّد بأن مستقبلنا أفضل بكثير من أيّ شيءٍ حدث في الماضي.

السؤال

هذا الهجوم ضرب قلب صناعة النفط في السعودية، فهل تمّت مهاجمتكم على حين غرة؟

الإجابة

قد أختلف معك قليلاً، هذه الضربة لم تضرب قلب قطاع الطاقة السعودي، بل ضربت قلب قطاع الطاقة العالمي. هذه الضربة عطلت ما يقارب 5.5 % من احتياج العالم للطاقة، احتياج أمريكا والصين والعالم بأسره.

السؤال

المملكة هي أكبر مستورد في العالم للأسلحة والمعدات العسكرية، فمليارات الدولارات أنفقت على المعدات، إذًا كيف لا يمكنها منع هجوم مثل هذا؟

الإجابة

المملكة العربية السعودية بحجم تقريباً قارة، فهي أكبر من غرب أوروبا كلها. لدينا تهديدات موجودة من 360 درجة. يصعب تغطية كل هذه بشكل كامل.

السؤال

ما برأيك السبب الإستراتيجي الذي جعل إيران تضرب "أرامكو"؟

الإجابة

أعتقد أنها حماقة، لا يوجد هدف إستراتيجي، فقط الأحمق هو مَن يهاجم 5 % من إمدادات العالم. الهدف الإستراتيجي فقط هو إثبات أنهم حمقى وهذا ما فعلوه.

السؤال

وزير الخارجية مايك بومبيو؛ وصف ما قامت به إيران -على حد تعبيره- بأنه "عمل حربي"؟ هل كان ذلك عملاً حربياً؟

الإجابة

بلا شك، نعم.

السؤال

ما تأثير وقوع حرب بين السعودية وإيران على المنطقة؟

الإجابة

المنطقة تشكل تقريباً 30% من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل تقريباً 20% من المعابر التجارية العالمية، وتشكل تقريباً 4% من الناتج القومي العالمي، تخيلوا أن تقف هذه الأمور الثلاثة. هذا معناه انهيار الاقتصاد العالمي كله وليس فقط المملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط.

وذكرت المذيعة أن "إيران يبدو أنها مستعدة للمجازفة بحرب بهدف تحسين موقفها، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس ترامب من الاتفاقية النووية الإيرانية، وفرض عقوبات قاسية. الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لن يتفاوض حتى ترفع العقوبات. إنه مأزق. ولي العهد أخبرنا أن جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة على الطاولة".

الإجابة بعد التقرير الذي ذُكر بصوت المذيعة:

إجابة سمو ولي العهد بعد حديث المذيعة:

بلا شك إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران فسوف نرى تصعيداً أكبر، وسوف تهدّد مصالح العالم وسوف تتعطل إمدادات الطاقة وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا.

السؤال

هل يجب أن يكون رداً عسكرياً؟

الإجابة

أرجو عدم حدوث ذلك

السؤال

لمَ لا؟

الإجابة

لأن الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري.

السؤال

هل تعتقد أنه ينبغي للرئيس ترامب أن يجلس مع الرئيس روحاني، ويصيغان صفقة جديدة؟

الإجابة

بلا شك هذا ما يطلبه الرئيس ترامب، وهذا ما نطلبه كلنا جميعاً، مَن لا يريد الجلوس على الطاولة هم الإيرانيون.

السؤال

وصفت هذه الحرب بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، هل حان الوقت لإنهاء حرب اليمن، ما الحل؟

الإجابة

أولاً إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد.

السؤال

أنت تقول في هذه الليلة إنك تريد التفاوض لإنهاء الحرب في اليمن؟

الإجابة

نحن نقوم بذلك كل يوم، لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق داخل الأرض، وإعلان الحوثي من أيام عدة بوقف إطلاق النار من تجاهه نعدّه بادرة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة للأمام للدفع بالنقاش السياسي إلى فعالية أكثر.

السؤال

لماذا بعد 5 سنوات أنت متفائل الليلة بأن وقف إطلاق النار من شأنه أن يستمر، وأن يؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن؟

الإجابة

كقائد يجب أن أكون متفائلاً كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائماً، إذا كنت متشائماً فيجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر.

‎السؤال

اسمح لي أن أسألك عن القضايا المحلية، حقوق المرأة، منذ أن تحدّثنا آخر مرة باتت المرأة تقود في السعودية وحصلت على مزيدٍ من الحقوق بشكل عام، ولكن هناك نحو اثنتي عشرة ناشطة تمّ احتجازهن لأكثر من عام، لماذا وُضعن في السجن؟

الإجابة

المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها.

السؤال

هل حان الوقت لإطلاق سراحها؟

الإجابة

القرار هذا ليس عائداً لي، إنه عائدٌ للمدّعي العام.

السؤال

... تقول أسرتها إنها تعرّضت للتعذيب في السجن، هل هذا صحيح؟

الإجابة

إذا كان هذا الأمر صحيحاً فهو بشع جداً، الإسلام يحرّم التعذيب، قوانين المملكة العربية السعودية تحرّم التعذيب، النفس البشرية تحرّم التعذيب، وأنا بنفسي سأقوم بمتابعة هذا الأمر.

السؤال

هل ستتابع ذلك شخصياً؟

الإجابة

بلا شك.

السؤال

أنت مُدركٌ لما يُقال عنك في العلن، إنك تعهدت بتغيير المملكة العربية السعودية؛ وتحويل الاقتصاد؛ والحديث عن الإسلام المعتدل؛ والسماح للنساء بالحصول على مزيدٍ من الحقوق، ومع ذلك ما زال هناك انتقادٌ لحملة القمع وسجن النساء اللواتي يثرن قضايا حول الأمور التي تحتاج إلى التغيير في السعودية، وهذا يعطي الانطباع بأنك لا تؤيد حقوق المرأة وحقوق الإنسان وهذه الأمثلة الملموسة عن النساء اللواتي تمّ سجنهن؟

الإجابة

يؤلمني هذا الانطباع، ويؤلمني أن البعض ينظر للصورة من خانة ضيقة جداً، أتمنى أن الجميع يأتي للمملكة العربية السعودية وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه.

السؤال

ما الدروس التي تعلمتها؟ وهل ارتكبت أخطاء؟

الإجابة

الأنبياء أخطأوا، فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكّد أنها لن تتكرّر.