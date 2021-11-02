باكستان تسجل 457 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و10 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، بأن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 1274017، منها 22564 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 28466؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1222987 حالة.