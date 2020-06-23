بعد تمديد تكليفه بـ"تعليم القريات".. "الثبيتي": نواصل وفق تطلعات القيادة

قال: نجاحات تحققت بتوجيهات الوزير والدعم الكبير من أمير الجوف ونائبه

أكّد مدير إدارة التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، أن العمل سيتواصل -بإذن الله- وفقاً لتطلعات القيادة الحكيمة وتوجيهات وزير التعليم والوزارة، بتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج تعلم متميزة ومستوى تحصيلي مرتفع لأبنائنا الطلاب والطالبات، بمشيئة الله.

جاء ذلك خلال كلمة لـ"الثبيتي"، بمناسبة صدور قرار تمديد تكليفه مديراً للتعليم بالقريات لمدة عامين، والتي عبّر من خلالها عن سعادته وشكره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على الثقة الغالية بهذا القرار.

وأكّد أن النجاحات التي تحققت بتعليم القريات جاءت بفضل من الله -سبحانه- ثم بالدعم الكبير والاهتمام الذي يحظى به قطاع التعليم بالمنطقة ومحافظاتها من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي -حفظهما الله- وكان دافعاً لهم لبذل مزيد من العطاء.

واختتم "الثبيتي"، كلمته بأهمية الدور الكبير الذي يقدمه قادة وقائدات المدارس والمعلمون والمعلمات بالقريات ومنسوبو التعليم كافة خلال العام الدراسي، متمنياً للجميع التوفيق والتقدم وتحقيق أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة وخدمة الدين ثم المليك والوطن.