"الوطني للأرصاد": رياح وسحب رعدية على وادي الفرع

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة وادي الفرع -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الـ 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة وادي الفرع -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.