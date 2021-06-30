"الوطني للأرصاد": رياح وسحب رعدية على وادي الفرع

الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة وادي الفرع -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.