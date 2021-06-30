"الوطني للأرصاد": رياح وسحب رعدية على وادي الفرع

الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة وادي الفرع -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 08:20 AM

الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الـ 8 مساءً

"الوطني للأرصاد": رياح وسحب رعدية على وادي الفرع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة وادي الفرع -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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