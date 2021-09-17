أمانة جدة تبدأ تنفيذ جولات ميدانية لتطبيق ضوابط السكن الجماعي للأفراد

بعد انتهاء المهلة الممدّدة لتنفيذ الاشتراطات البلدية.. وإخلاء 65 موقعاً مخالفاً

أعلنت أمانة محافظة جدة، بدء تنفيذ جولات ميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، وذلك بعد انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق ضوابط واشتراطات السكن الجماعي للأفراد التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقال المهندس محمد بن ابراهيم الزهراني؛ مستشار أمين جدة لبرنامج سكن العمالة والرقابة البيئية: الأمانة بدأت في جولات ميدانية بدعم ورئاسة محافظة جده والمكونة من عدة جهات حكومية للتأكد من تطبيق الاشتراطات المحدثة للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها، ورفع مستوى الامتثال في هذا النشاط، كما يتم الفحص وأعمال التعقيم لهذه المنشآت وقيام كل جهة حكومية مشاركة بدورها المنوط بها.

وأضاف: تمّ رصد 395 موقعاً تمّت زيارتها بأحياء جدة، وتحرير مخالفات بغرامات مالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية مع التأكيد على الإخلاء في حال عدم وجود رخصة نظامية، وتم إخلاء 65 موقع سكن جماعياً مخالفاً، والعمل مستمر حيال رصد وتطبيق النظام بحزم لجميع المساكن الجماعية للأفراد.

وبين "الزهراني"؛ أن هذه الاشتراطات للمساكن تهدف إلى تنظيم قطاع السكن الجماعي للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار ورفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة، فيما تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها، إضافة إلى توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية والحفاظ على الصحة العامة للجميع.

ودعا "الزهراني"؛ المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال على الرقم 940.