"وزير المالية": لا نريد أسعار نفط مرتفعة جداً تشلّ الاقتصاد العالمي

"الجدعان": العالم يحتاج إلى الطاقة وعلى الجميع دعمه للتعافي في وقت كهذا

قال وزير المالية محمد الجدعان: إن السعودية لا تريد أسعار النفط المرتفعة جداً التي من شأنها أن تعيق تعافي الاقتصاد العالمي.

وتابع "الجدعان" في لقاء سيُعرض في وقت لاحق على شبكة "CNBC" الأمريكية: "أعتقد أننا بحاجة إلى رؤية سعر جيد للمستثمرين والمنتجين؛ حتى يتمكنوا من مواصلة الاستثمار؛ لأن العالم يحتاج إلى الطاقة، ولا يؤثر في الواقع سلباً على انتعاش وتعافي العالم خاصة في وقت كهذا".