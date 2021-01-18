"الصحة": تسجيل 170 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 161 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 18 يناير 2021، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365099 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 161 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356848 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6329 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1922 والحالات الحرجة 317 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 18 يناير 2021، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365099 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 161 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356848 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6329 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1922 والحالات الحرجة 317 حالة.