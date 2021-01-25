تدشين تحدي جامعة "كاوست" لاستقطاب الأفكار والحلول للحج والعمرة

بالشراكة مع وزارة الحج وملتقى مكّة الثقافي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) اليوم، عن إقامة حفل توقيع ضمّ ملتقى مكّة الثقافي، ووزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن للعمل باعتبارهم شركاء استراتيجيين ضمن تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، تحت عنوان "أفكار وحلول للحجّ والعمرة 2020".

وتماشياً مع الأولويات الوطنية للمملكة ورؤيتها لعام 2030، يأتي تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في نسخته الافتتاحية التي تم تدشينها مؤخراً مُركّزاً على الارتقاء بتجربة الحجّ والعمرة التي يخوضها الحجاج والمعتمرون من جميع أنحاء العالم، وكذلك على دفع عجلة الجهود الرامية إلى تحويل مكّة المكرمة إلى مدينة ذكية.

ويستهدف تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية- أفكار وحلول للحجّ والعمرة 2020 تحفيز أنشطة البحث والابتكار، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الازدهار المجتمعي في المملكة، من خلال عدد من المبادرات الجماعية الجديدة التي تدعو المواهب على مختلف الأصعدة المحلية والعالمية لطرح أفكارهم وتقديم حلولهم العلمية والتقنية.

ويتمحور التحدي حول ثلاثة موضوعات، وهي: الرعاية الصحية، والنقل والمواصلات، وإدارة الأفواج.

وقرر ملتقى مكة الثقافي، ووزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن -باعتبارهم شركاء استراتيجيين ضمن تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية- إرسال مندوبين عنهم ليكونوا ضمن لجنة التحكيم المستقلة التي ستتولى تقييم المقترحات المقدمة، واختيار الأفكار والحلول الفائزة لكل موضوع، بالإضافة إلى تحديد الفائز العام بالتحدي في نسخته الأولى؛ حيث يتنافس المشاركون في التحدي على جائزة نقدية قيمتها مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى باقة من الجوائز الأخرى.

وقالت الدكتورة "نجاح العشري"، النائب والمشارك الأعلى لرئيس كاوست للتقدم الوطني الاستراتيجي، في معرض إعلانها عن الشراكات المبرمة: "لقد وُفِقنا اليوم في إقامة شراكات استراتيجية مع ثلاث مؤسسات سعودية متميّزة بهدف تعزيز نتائج تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. كما أننا على يقين من أنّ ما تتمتع به تلك المؤسسات من خبرات سيلعب دوراً داعماً للتحدي في النهوض بالأولويات الوطنية للمملكة من خلال الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، وتحسين التجارب التي تجمعهم داخل مدينتي الحرمين الشريفين.

وأضافت "العشري": نسعى في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إلى دعم المبادرات الجريئة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة، بما يرمي إلى تغيير حياة المواطنين السعوديين وصقل المواهب السعودية. ولا يسعنا إلا الانبهار أمام الإمكانات التي تتمتع بها تلك المبادرات الجماعية، لما قد تثمر عنه من طفرة تقنية بإمكانها تحريك الأفكار الإبداعية واستثارتها، والمساعدة سريعاً على حلّ التحديات وتذليل العقبات القديمة والجديدة التي يواجهها ضيوف الرحمن من الحجّاج والمعتمرين".

من جانبه، أكد الدكتور عمرو المداح وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين على أنّ هذه الشراكة تعد بمثابة باب واسع تلج منه الأفكار الإبداعية والأبحاث المبتكرة.

وتمنى "المداح" أن تتمخّض الأفكار والحلول الرابحة في التحدي عن إحداث تغيير إيجابي في منظومة أعمال وخدمات الحجّ والعمرة.

وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، الدكتور رامي بن عبدالرحيم كنسارة، أنّ الشراكة مع جامعة عالمية بحثية مرموقة كجامعة الملك عبدالله للعلوم والتنقية سيكون له أثرٌ فاعلٌ في مساعدتنا على تحقيق هدف البرنامج المتمثّل في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والذي يعد ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن "تحدي كاوست"، بمحاوره الثلاثة، يرتبط ارتباطاً مباشراً بطموحاتنا الساعية إلى خلق تجربة تحوّلية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وتم اختيار الموضوعات الرئيسة الثلاثة التي يتمحور حولها التحدي في ضوء مستجدات الأبحاث التي حددت الأولويات الرئيسية التي يحتاجها الحجّاج والمعتمرون خلال هذه الأيام؛ حيث ينصبّ تركيز موضوع "الرعاية الصحيّة" على زيادة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية صحّة جميع الحجاج والمعتمرين ورفاهيتهم، الأمر الذي أصبح يشكّل مصدر قلق متزايداً تزامناً مع استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي الوقت نفسه، يسعى موضوع "النقل والمواصلات" وراء ضمان توفير وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة على نحو مناسب وبما يكفل سهولة الوصول إليها، في حين يستكشف موضوع "إدارة الأفواج" عدداً من السُبل الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتلبية المتطلبات المرتبطة باستيعاب الأفواج والأعداد الهائلة.

واستقبل تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، الذي تدعمه أكسنتشر، ما يزيد على 1.300 مشاركة.

وحرصاً على زيادة الإسهامات القيّمة التي سيثمر عنها التحدي، حرصت جامعة الملك عبدالله بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين إشراك شريحة هائلة من المتقدمين على مختلف الأصعدة المحلية والعالمية.

وستتولى لجنة تحكيم مكوّنة من لفيف من الخبراء المتخصّصين من ملتقى مكة الثقافي ووزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، اختيار فكرة فائزة واحدة في كل موضوع من موضوعات التحدي، ومنح جائزة كبرى واحدة عن أفضل فكرة عامة، خلال فعالية ختامية ستقام افتراضياً على إحدى المنصّات الشهيرة في أواخر شهر فبراير 2021.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية - أفكار وحلول للحجّ والعمرة 2020، وكذلك بشأن معايير المشاركة وشروطها، على موقع الجامعة المخصص للتحدي:

www.challenge.kaust.edu.sa