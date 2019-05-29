الحزم يجدد عقد "عسلة" و"اليماو" و"مورالها"

أعلنت إدارة نادي الحزم برئاسة عبدالله المقحم، تجديد عقد الثلاثي الأجنبي مالك عسلة، فاقنر اليماو، مورالها.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر:"الحزم يفتتح موسمه الجديد بالتعاقد مع أسد الحراسة الجزائري مالك عسلة لمدة 3 سنوات".

وأضاف: الحزم⁩ ينهي إجراءات تجديد عقدي اللاعبين البرازيليين فاقنر اليماو ومورالها لمدة سنتين قادمتين.

يُذكر أن الثلاثي قدم مستوى مميزًا مع الحزم في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان الحزم ضمن البقاء بعد أن كسب الخليج في مباراة ملحق الصعود والهبوط.