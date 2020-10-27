"الشمري" يطّلع على سير العمل في إدارات وأقسام "صحة حائل"

أكد ضرورة بذل قصارى الجهد للارتقاء بالخدمات الصحية

‏قام مدير عام ‎الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري صباح اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية على إدارات وأقسام المديرية، في أول جولة يقوم بها بعد قرار وزير الصحة بتعيينه مديراً عاماً لصحة حائل.

كما اطلع "الشمري" على آلية وسير العمل في كل الإدارات والأقسام، مؤكداً ضرورة تكاتف الجميع وبذل قصارى جهودهم في هذه المرحلة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بمنطقة حائل بالتعاون مع التجمع الصحي بالمنطقة.