فيديو مرعب.. رجل يدخل في معركة مع دب ضخم بِيَدَيْن عاريتين

دفاعًا عن زوجته وكلبه، وجد رجل أمريكي نفسه في موقف صعب، بعد أن اضطر لخوض معركة بيدين عاريتين مع دب أسود مخيف كاد أن يجتاح بيته.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن "والتر هيكوكس" تَعَرّض للعض والخدش أثناء قتاله مع المفترس القاتل في منزله، في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا ليلة الأربعاء.

وتُظهر لقطات كاميرا المراقبة، هيكوكس وهو يقفز لدفع الدب الأسود للخارج، بعد أن اقتحم شرفة منزله بقصد التهام كلب ألماني يبلغ من العمر 12 عامًا، حوالى الساعة 7:30 مساء.

ثم قام "هيكوكس" بسحب مقعد لسد الفتحة ومنع الدب من الوصول إلى زوجته كيري روبينو هيكوكس، و3 كلاب أخرى داخل المنزل.

وفي الفيديو يمكن سماع الرجل وهو يصرخ: "كيري يا إلهي، لقد هوجمت من قِبَل دب".

ولاحقًا قال "هيكوكس" لشبكة "WFTV 9": "لم يخطر ببالي الكثير في تلك اللحظات، بخلاف ما كان سيحدث إذا مر وتمكن من الدخول إلى المنزل؛ حيث كانت بقية كلابي وزوجتي".

من جانبها، قالت "كيري": إن الدب قفز على ما يبدو على الشرفة لمهاجمة الكلب بيبر، وأضافت: اعتقد زوجي أنه كلب الجيران وذهب ليصفعه على وجهه.

ونشرت الزوجة على مواقع التواصل صورًا لجروح على جسد زوجها، نتيجة المواجهة القاسية؛ بما في ذلك آثار مخالب وأسنان الدب على ظهره وذراعيه؛ لافتة إلى أنه "اضطر لتلقي حقن داء الكلب.. لحسن الحظ لم يصب أي من الكلاب في الهجوم".

وبعد الهجوم، نصبت السلطات المحلية مصيدة للدببة، وأخبر "هيكوكس" المحاورين بأنه يخطط أيضًا لوضع باب مناسب على شرفته.

وأكدت شرطة دايتونا بيتش، أن هذا هو ثاني هجوم لدب في المنطقة خلال أسبوع واحد، بعد أن تعرضت امرأة لهجوم من قِبَل دب في وقت سابق هذا الأسبوع أثناء خروجها في نزهة مع كلب، وتم نقلها إلى المستشفى، لتتعافى من إصابات في وجهها ورأسها بعد الهجوم.