خذوا الحيْطة والحذر.. تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بـ"المجمعة- رماح"

أصدرته "قوات أمن الطرق".. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة ورؤية تتدنى

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كل من "المجمعة- رماح".

ونوّهت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية ممطرة، يصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتابعت: "لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة"؛ متمنين السلامة للجميع.