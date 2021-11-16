خذوا الحيْطة والحذر.. تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بـ"المجمعة- رماح"

أصدرته "قوات أمن الطرق".. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة ورؤية تتدنى

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كل من "المجمعة- رماح".

ونوّهت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية ممطرة، يصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتابعت: "لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة"؛ متمنين السلامة للجميع.

0

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443 12:58 PM

أصدرته "قوات أمن الطرق".. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة ورؤية تتدنى

خذوا الحيْطة والحذر.. تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بـ"المجمعة- رماح"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 387

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كل من "المجمعة- رماح".

ونوّهت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية ممطرة، يصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتابعت: "لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة"؛ متمنين السلامة للجميع.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021