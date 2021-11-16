خذوا الحيْطة والحذر.. تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بـ"المجمعة- رماح"

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كل من "المجمعة- رماح".
ونوّهت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية ممطرة، يصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية.
وتابعت: "لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة"؛ متمنين السلامة للجميع.
أصدرته "قوات أمن الطرق".. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة ورؤية تتدنى
أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كل من "المجمعة- رماح".
ونوّهت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية ممطرة، يصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية.
وتابعت: "لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة"؛ متمنين السلامة للجميع.