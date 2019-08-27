اليمن.. تحرك سعودي حاسم أنهى الخلاف وأعاد بوصلة الحرب صوب الانقلابي

دور سيبقى محورياً في تصويب كل الاختلالات بالتأكيد على مركزية تمثيل الشرعية

أوقفت المملكة بحنكة قيادتها الرشيدة دورة الصراع والعنف التي اشتعلت مؤخراً في اليمن، وأوقفت محاولات التمرد على الشرعية التي أقدمت عليها قوات المجلس الانتقالي.

وسواء عبر قيادتها للتحالف أو بحضورها القوي في الأوساط اليمنية، فقد نجحت الرياض في إعادة بوصلة الأمور نحو قتال مليشيا الحوثي ذراع المشروع الإيراني في المنطقة.

وبعد تمدد الخلافات من عدن إلى أبين وشبوة حسمت المملكة الخلاف وحددت أولويات توجيه البنادق إلى جبهات الحوثيين، ومن يقف خلفهم، وليس إلى اقتتال داخلي، وأن أي خلاف يجب أن يكون الحوار الداخلي السبيل الوحيد للحل، كما قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع في تغريدة على حسابه في "تويتر".

وقال الأمير خالد بن سلمان: شتان بين من يختلف في سبيل مصلحة وطنه وطرق توفير الحياة الكريمة للمواطن اليمني، وبين من يقاتل اليمنيين أصل العرب؛ تقرباً وتزلفاً لولاية الفقيه ومشروع النظام الإيراني الإرهابي في المنطقة.

وأضاف: نعمل اليوم سوياً مع أشقائنا في الإمارات؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين، وسنستمر مع دول التحالف في توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة التهديد الإرهابي سواء الحوثي المدعوم إيرانياً أو تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وتقديم الدعم للشعب اليمني حتى يسود الأمن والاستقرار كل أرجاء اليمن.

وأعلن طرفا الخلاف استجابتهما لدعوة التحالف العربي بقيادة المملكة، بوقف العمليات العسكرية في محافظات عدن وأبين وشبوة، حيث وجه وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي كل الوحدات العسكرية بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة التحالف العربي.

وبذلت الرياض جهوداً كبيرة لاحتواء الخلاف الذي نتج عن تمرد وحدات عسكرية موالية للمجلس الانتقالي، ومهاجمتها لقوات الشرعية في عدن وأبين وشبوة.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي ترحيبه بمضامين البيان السعودي– الإماراتي المشترك الصادر اليوم الاثنين، وأكد استجابته لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتزام وقف إطلاق النار في شبوة، واستمرار الشراكة مع التحالف العربي في مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة.

وبإعلان الشرعية والمجلس الانتقالي الالتزام بوقف إطلاق النار تكون المملكة قد نزعت فتيل صراع مدمر كاد أن يعصف باليمن مجدداً، ويقود إلى التأثير على مسار الحرب ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

سيبقى الدور السعودي محورياً في تصويب كل الاختلالات التي قد تحدث في اليمن من خلال التأكيد على مركزية تمثيل الشرعية لليمن ومواصلة العمل عسكرياً وإنسانياً على استعادة مؤسسات الدولة المنهوبة وإنهاء الانقلاب الحوثي.