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بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال

النيابة العامة: التشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل جريمة موجبة للعقوبات

شددت النيابة العامة على أن التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية، موجبة لعقوبات جزائية رادعة.



وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: يعد مرتكباً لجريمة معلوماتية كل شخص يشهر بالآخرين، ويلحق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.



وتابعت: يعاقب كل من حرّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.



وأوضحت على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال، مع مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.