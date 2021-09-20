ليبيا.. تحطم مروحيتين أثناء تدريبات لقوات الجيش ومصرع طاقم إحداهما

بسبب تصادمهما بالقرب من منطقة مسوس جنوب شرق بنغازي

تحطمت مروحيتان تابعتان لقوات "الجيش الوطني الليبي" جنوب بنغازي، بعد اصطدامهما ببعضهما أثناء تدريبات، اليوم الأحد، ومقتل طاقم إحداهما، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للقيادة العامة "للجيش الليبي"، ميلود الزوي، إن طائرتين عاموديتين تابعتين لسلاح الجو، سقطتا بسبب تصادمهما بالقرب من منطقة مسوس جنوب شرق بنغازي، مؤكدًا مصرع طاقم إحدى الطائرتين في حين نجا طاقم الطائرة الأخرى.