عبدالعزيز بن سلمان: كل منتج للنفط يحتاج إلى استعراض تنافسيته

"أرامكو" أعلنت أنها ستزوّد عملاءها بـ 12.3 مليون برميل يومياً

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ إن كل منتج للنفط في سوق حرة يحتاج إلى استعراض تنافسيته والحفاظ على حصته السوقية وتعزيزها.. جاء ذلك في تصريحات له نقلتها "رويترز" اليوم.

وفي وقتٍ سابق، اليوم، أعلنت شركة أرامكو السعودية، أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في شهر أبريل بزيادة 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على السوق المالية السعودية "تداول"، أنه تمّ الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتباراً من أول شهر أبريل.