شاهد.. أمطار صباحية خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية

حالة رياح نشطة يصحبها تدني الرؤية وتستمر حتى الـ5 مساءً

هطلت، صباح اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدينة الخبر والدمام ومحافظتي القطيف والجبيل والقرى والمراكز التابعة لهما جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.



وفي وقت سابق اليوم، نبه المركز الوطني للأرصاد المنطقة الشرقية وتحديدا الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف وبقيق من حالة رياح نشطة يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.