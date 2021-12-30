"باسلوم" و"النعيري" تتأهلان لتمثيل تعليم الليث بنهائيات إبداع 2022

بعد إعلان مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع

أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، عن تأهل طالبتين من إدارة التعليم بمحافظة الليث، للمشاركة في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إبداع "2022" الذي تنظمه المؤسسة بالتعاون والشراكة مع وزارة التعليم في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، برعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز.



تأهلت الطالبتان الموهوبتان: أرجوان أحمد علي باسلوم، من "المتوسطة الأولى بالليث" عن مشروعها العلمي في مجال علوم الأرض والبيئة؛ ومنال حمد أحمد النعيري، من "ثانوية الوسقة" عن مشروعها العلمي في مجال علوم النبات.



جاء ذلك بعد اجتيازهما مرحلة التحكيم الإلكتروني، ومرحلة تحكيم المعارض المركزية، والتي أقيمت بجامعة الملك عبد العزيز بجدة على يد مجموعة من الخبراء والمختصين من أعضاء لجنة التحكيم.



وهنأ مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، الطالبتين بمناسبة تأهلهما، معبرًا عن سعادته بما تحقق لهما من إنجاز علمي، سائلاً الله لهما التوفيق والفوز في التصفيات النهائية على مستوى المملكة.



كما قدم شكره وتقديره لإدارة الشؤون التعليمية "بنات"، ممثلة في قسم الموهوبات وللأسر وللمدارس، ولكل من كان يقف خلف هذا الإنجاز، والمشرفات التربويات بالقسم على حسن إشرافهن على تدريب وتأهيل الطالبات للمسابقة، وتعزيزهن لأفكار الطالبات من خلال البرامج الإثرائية الداعمة لأبحاثهن ومبتكراتهن.



من جانب آخر عبرت رئيسة قسم رعاية الموهوبات عائشة العيافي، عن بالغ سرورها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن تأهل الطالبتين جاء ثمرة للجهود المتواصلة والتعاون البناء بين القسم وكل المدارس وأسر الطالبات، والإشراف والمتابعة على مراحل إعداد المشروعات للطالبات المشاركات، وتسجيلها في الموقع، وإجراء التجارب العلمية لهن والحلول المبتكرة لمشاريعهن، وفي ظل الشراكات العلمية المتعددة التي تبناها القسم في سبيل دعم مواهب وأفكار الطالبات.