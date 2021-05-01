أمريكا تعلن عن سقوط رعايا لها ضمن ضحايا حادث التدافع في إسرائيل

"السفارة" تتأكد من تأثر مواطنين آخرين بالواقعة

أعلنت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية، اليوم (السبت)، أن عددًا من الرعايا الأمريكيين سقطوا في حادث تدافع خلال احتفال ديني يهودي بإسرائيل أمس، أسفر عن مقتل 45 شخصاً، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

ونقلت "رويترز" عن المتحدثة قولها: "يمكننا أن نؤكد أن عددًا من المواطنين الأمريكيين كانوا بين الضحايا".

وأضافت: "تعمل سفارة الولايات المتحدة مع السلطات المحلية، للتحقق مما إذا كان أي رعايا أمريكيين آخرين قد تأثروا بالواقعة، وتقدم كل الدعم القنصلي الممكن للمواطنين الأمريكيين المعنيين وذويهم".