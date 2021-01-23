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وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط الدعم ولا تاريخ محددًا لعودته

"حساب المواطن": التسجيل في البرنامج مازال معلقًا.. باستثناء هذه الحالة

أكد حساب المواطن، استمرار تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج، وأنه لا يوجد تاريخ معين لإتاحة التسجيل، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري، ويستثنى من ذلك إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين.



وأوضح أن ذلك يأتي وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، حيث كان التسجيل متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم.