السفير الصيني لدى المملكة يشيد بخطاب الملك في مجلس الشورى

أكد أن شباب وشابات السعودية هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل

أشاد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة "لي هوا شين"، بمضامين الكلمة الضافية والقيّمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي التي تضمنت سياسة المملكة الداخلية والخارجية.

وقال السفير الصيني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب اختتام فعاليات النسخة الثانية من مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات التي رعتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع شركة هواوي العالمية : اسمحوا لي أن اقتبس من خطاب خادم الحرمين الشريفين إذ قال :"إن المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل"، مبينًا أن هذه المسابقة دليل على الاهتمام بشباب وشابات المملكة، وذلك بالتعاون ما بين السعودية والصين.

وبيّن أن مسابقة هذا العام تميزت بمشاركة أوسع، إذ بلغ عدد المشاركين فيها 1900 مشارك ومشاركة، مقدمًا التهاني للفائزين والفائزات بجائزة هواوي.