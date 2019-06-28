شاهد.. محمد بن سلمان يتوسّط قادة دول مجموعة قمة العشرين

ظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني

توسّط ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قادة دول مجموعة العشرين في الصورة التذكارية قبيل انطلاق أعمال القمة في مدينة أوساكا اليابانية.

وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني في منتصف قادة الدول؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة. بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسة للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.

محمد بن سلمان في اليابان جولة ولي العهد الآسيوية 2019 قمة قادة العشرين 2019

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28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 06:39 AM

ظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني

شاهد.. محمد بن سلمان يتوسّط قادة دول مجموعة قمة العشرين

حامد العلي

الدمام

9 15,793

توسّط ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قادة دول مجموعة العشرين في الصورة التذكارية قبيل انطلاق أعمال القمة في مدينة أوساكا اليابانية.

وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني في منتصف قادة الدول؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة. بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسة للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.

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محمد بن سلمان في اليابان جولة ولي العهد الآسيوية 2019 قمة قادة العشرين 2019

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