"مبادرات ذكية نحو منظمات ريادية".. سيمنار بـ"جامعة أم القرى"

شمل عدة مبادرات بحضور جمعٍ من القيادات الأكاديمية وتفاعل كبير من الطلاب

أقامت كلية التربية بجامعة أم القرى -ممثلة في قسم الإدارة التربوية والتخطيط- سيمنارًا علميًّا، أمس الثلاثاء، جاء بعنوان "مبادرات ذكية نحو منظمات ريادية".

وحَظِيَ السيمنار بحضور جمع من القيادات الأكاديمية بالجامعة، تَمثل في وكيل عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، ووكيلة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس، ومشرفة مكتب المبادرات وتحقيق الرؤية بالجامعة، ووكيلة قسم الإدارة التربوية والتخطيط، وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا.

وبدأت فعاليات السيمنار بكلمة رئيس قسم الإدارة التربوية والتخطيط الدكتور خالد بن سعد محمد السليمي، ثم كلمة أستاذة مقرر السلوك التنظيمي في المؤسسات التعليمية الدكتورة مها بنت عبدالله محمد الشريف، وقُدّم في السيمنار عدد من المبادرات؛ منها: مبادرة بعنوان "تستاهلها" والتي تهدف إلى تحسين إنتاجية الموظف الحكومي، ثم مبادرة "4×4" والتي تهدف إلى تحسين سلوكيات العاملين وتغييرها للأفضل ويتم ذلك وفقًا لمقترحاتهم ورغباتهم، وتنطوي المبادرة على تيسير الالتزام بالتغيير، وتحقيق الرضى الوظيفي، وإدارة التغيير بكفاءة.

تلا ذلك عرض مبادرة "الساعة الذكية" والتي تهدف إلى رفع الكفاءة المهارية والقدرات الإدارية والفنية لهم، بملازمة زملائهم من ذوي الخبرة وتشارك الخبرات والمهارات معهم، وختامًا مبادرة "كلنا معك" التي تهدف إلى تعريف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين المستجدين بأنظمة وقوانين ولوائح وخدمات الجامعة، وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة للتكيف مع بيئتهم الجامعية.

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود قسم الإدارة التربوية والتخطيط وما توليه من اهتمام وعناية بتشجيع طلبة القسم على إدارة مثل هذه اللقاءات وإثرائها بالجديد والمفيد في مجالهم، وقد اتسم السيمنار العلمي بالتفاعل الرائع وطرح الأسئلة والنقاش والتفاعل البنّاء والإجابة على استفسارات الحضور وتحقق ما هدف إليه الملتقى.