بعد 18 عاماً.. سيول مكة تعود من جديد والعامل المشترك 15 رمضان

المجلس البلدي ناقش آثارها بعد توقف الحركة ببعض الشوارع واحتجاز مركبات

ناقش المجلس البلدي بمكة المكرّمة، اليوم، خلال اجتماعه السابع والستين الآثار الناتجة عن مياه الأمطار والسيول على مستوى مكة، كما ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في جلسته.

وكانت العاصمة المقدّسة قد شهدت أمس الثلاثاء الموافق 15 من شهر رمضان، أمطاراً غزيرة، توقفت معها حركة المرور في بعض الشوارع، وتم احتجاز عديد من المركبات بسبب السيول التي عجزت شبكات التصريف في احتوائها، خاصةً في أحياء: العتيبية والزاهر والنزهة.

ومن المصادفة أن توقيت أمطار وسيول أمس بمكة المكرّمة يصادف السيول نفسها التي ضربت العاصمة المقدّسة في 15 رمضان من عام 1424؛ حيث كانت من أقوى السيول التي شهدتها مكة المكرّمة في ذلك الوقت وخلفت أضراراً كبيرة قبل نحو 18 عاماً.