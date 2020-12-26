"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع كسوة الشتاء للمحتاجين في لبنان

تأتي في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة للشعب اللبناني الشقيق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع كسوة الشتاء 2020م للمحتاجين في لبنان.

وجرى أمس توزيع 2.258 بطانية و1.129 حقيبة شتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدن: (بيت الفقس، الضنية، طرابلس) استفاد منها 5.645 فردًا.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة -ممثلة في المركز- للشعب اللبناني الشقيق.