وزير الإسلامية يوجه بتمديد فترة معرض المصحف الشريف لـ26 يناير

نتيجة للإقبال المتزايد لزوار المعرض من المواطنين والمقيمين

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، بتمديد فترة معرض "المصحف الشريف" حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري؛ حيث تنفذه الوزارة ممثلة في الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بمقر الوزارة في الرياض.



ويأتي هذا التوجيه نتيجة للإقبال المتزايد لزوار المعرض من المواطنين والمقيمين؛ حيث يمكن الزائرين من التعرف على مراحل طباعة ونشر المصحف الشريف والجهود المقدمة في ذلك، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.



يذكر أن المعرض انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضي في مقر الوزارة الرئيس على طريق الملك فهد، وتُعد المرة الأولى التي يُقام فيها في العاصمة الرياض، ويبدأ من الساعة الرابعة والنصف عصرًا حتى العاشرة والنصف ليلًا، ويضم شاشات عرض كبيرة تحكي قصة ومراحل إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومجموعة من الأركان تشتمل على معلومات عن مطبوعات المجمع السنوي، والإجمالي، والمراحل التي تمر بها طباعة المصحف الشريف.



كما يضم المعرض جميع إنتاج المجمع من النسخ بجميع الروايات والتفاسير بجميع اللغات؛ كي يتمكن الزائر من الاطلاع على جهود المجمع في طباعة المصحف بلغة برايل وطريقتها ومراحلها، كما يتم تقديم الضيافة للزوار، ويحصل كل زائر على نسخة من القرآن الكريم، وصحيفة كرتونية من مطبوعات المجمع يكتب عليها اسم الزائر.