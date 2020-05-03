في أحدث خطوة.. الأردن يرفع القيود على النشاط الاقتصادي

سيتاح للمواطنين الحركة في مركباتهم بحرية حتى السادسة مساء

قالت الحكومة الأردنية في بيان اليوم الأحد، إنها رفعت جميع القيود على النشاط الاقتصادي، في أحدث خطوات لتخفيف قواعد حظر التجول في المملكة.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، إلغاء نظام الفردي والزوجي لحركة المركبات اعتباراً من يوم الأحد العاشر من مايو الجاري.

ووفق روسيا اليوم أضاف أنه سيتاح للمواطنين الحركة في مركباتهم بحرية حتى الساعة السادسة مساء، داخل المحافظات.

كما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إصدار أمر الدفاع رقم 11، القاضي بإلزام ارتداء الكمامات والقفازات لمرتادي الأماكن العامة وللعاملين فيها.

وأكد أن هناك غرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً ستفرض لمن لا يلتزم بارتداء الكمامات والقفازات، مضيفاً أنه كل من لا يرتدي كمامات وقفازات سيمنع من دخول أي منشأة أو مؤسسة.