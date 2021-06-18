سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.63 %

ليصل عند 72.62 دولار أمريكي للبرميل

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.63%؛ ما يعادل 0.46 دولار، ليصل عند 72.62 دولار أمريكي للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.42% أو ما يعادل 0.30 دولار، عند 70.74 دولار أمريكي للبرميل.