الإمارات .. 254 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 60,760 حالة

لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 60,760 حالة.


وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 346 حالة ليبلغ عدد المتعافين 54,255 حالة شفاء.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 01:35 PM

لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الإمارات .. 254 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 60,760 حالة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبو ظبي

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سجّلت الإمارات العربية المتحدة 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 60,760 حالة.


وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 346 حالة ليبلغ عدد المتعافين 54,255 حالة شفاء.

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الإمارات فيروس كورونا الجديد

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