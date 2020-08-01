الإمارات .. 254 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 60,760 حالة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 60,760 حالة.
الإمارات
فيروس كورونا الجديد
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 346 حالة ليبلغ عدد المتعافين 54,255 حالة شفاء.
لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجّلت الإمارات العربية المتحدة 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 60,760 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 346 حالة ليبلغ عدد المتعافين 54,255 حالة شفاء.