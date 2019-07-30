ستّ عمليات ناجحة بتقنية "بيباك" بمستشفى الملك خالد في نجران

منفردًا بإجراء هذه العمليات على مستوى مستشفيات وزارة الصحة

نجح مركز الأورام في مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران، في إجراء ست عمليات بتقنية (بيباك)، التي تتم من خلال إعطاء جرعة كيميائية بوساطة المنظار.



وقالت صحة نجران: إن هذا الإجراء الطبي يستفيد منه مرضى أورام الغشاء البيرتوني غير القابلة للاستئصال، من خلال تحويل العلاج الكيميائي إلى بخار، وحقنه في الغشاء البيرتوني عبر بخاخات الهواء المضغوط. والغشاء البيرتوني، أو الصفاق، غشاء رقيق يبطن الجدار الداخلي للبطن، ويغطي الأعضاء الموجودة داخلها.

وأشارت صحة نجران إلى انفراد مستشفى الملك خالد بإجراء هذه العمليات على مستوى مستشفيات وزارة الصحة في ظل التجهيزات، والتقنيات الحديثة بمركز الأورام، الذي تم افتتاحه مطلع العام الجاري 2019م.

وأكدت استقبال مستشفى الملك خالد جميع مرضى أورام الغشاء البيرتوني، وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية لهم، تحت إشراف استشاريين سعوديين في تخصص الجراحة العامة، وجراحة الأورام، والقولون والمستقيم.