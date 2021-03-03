كورونا في العراق.. 5173 إصابة جديدة و25 وفاة و3463 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5173 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 708951 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 25 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13483، فيما تم تسجيل 3463 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 646619 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 48849، منهم 412 يرقدون في غرف العناية المركزة.