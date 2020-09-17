"الأرصاد": موجة حارة ورياح نشطة على محافظة أملج

تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من موجة طقس حارة تشهدها محافظة أملج بمنطقة تبوك اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة موجة طقس حارة

3

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 09:25 AM

تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

"الأرصاد": موجة حارة ورياح نشطة على محافظة أملج

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

1 1,029

نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من موجة طقس حارة تشهدها محافظة أملج بمنطقة تبوك اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة موجة طقس حارة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020