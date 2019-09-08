بعد دعوى النيابة .. أسر ضحايا حريق مستشفى جازان تطالب بحقها قضائياً

4 أعوام ولم تتسلّم التعويضات.. وطالبوا بإيقاع العقوبات الشرعية على المتهمين

دخلت أسر ضحايا حريق مستشفى جازان العام الذي اندلع ٢٠١٥، ولم تنطفئ نيران الوجع في صدور الأسر حتى اليوم، على خط دعوى النيابة العامة ضدّ المتهمين الخمسة مرفقين عريضة ضدّ المتهمين الذين كانت تقاضيهم النيابة العامة في المحكمة الجزائية في جازان.

وكشف عددٌ منهم لـ "سبق"، أن عريضة رفعتها الأسر للمحكمة للنظر فيها وتحديد موعد جلسة لمقاضاة المتهمين بالتسبب في وفاة 25 شخصاً، ولم يتم تسليم التعويضات في الضحايا حتى الآن، مطالبين بإيقاع العقوبات الشرعية على المتهمين.

وكانت دائرة القضايا التعزيرية الثالثة بالمحكمة الجزائية بمنطقة جازان، قد بدأت العام الماضي، بإجراءاتها النظامية حول ملف الأشخاص الذين وَجهت لهم الجهات المعنية تهمتَي "القتل الخطأ" للمتوفين في حادثة حريق مستشفى جازان العام، و"سوء الاستعمال الإداري"، الذي كان سبباً في وقوع الوفيات والإصابات التي وصلت إلى نحو 150 وفاة وإصابة بعد نشوب حريق في مستشفى جازان العام في عام 2015 وفقاً للتهم الموجهة إليهم.