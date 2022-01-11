انتخاب "آل عقران" رئيساً لاتحاد وكالات الأنباء العربية

خلال أعمال المؤتمر الـ48 للجمعية العمومية لـ"فانا"

انتُخِبَ رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران رئيسًا لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" بالإجماع للعامين المقبلين، خلال أعمال المؤتمر الـ48 للجمعية العمومية للاتحاد، التي تستضيفها "واس" حاليًا في الرياض.

وأعرب "آل عقران" عن اعتزازه بثقة رؤساء ومديري الوكالات الأعضاء بالاتحاد، وعدّها الدافع للمضي قدماً بتضافر جهود الجميع للنهوض بدور الاتحاد في خدمة العمل الإعلامي العربي وتعزيز حضوره دولياً.

وأكد أن تسنُّم "واس" رئاسة اتحاد "فانا" يعكس بالمقام الأول الدور المقدّر لوكالة الأنباء السعودية وانعكاساً لما يشهده الإعلام السعودي من حراك بدعم ومتابعة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبيّن رئيس "واس" أن مسؤولية الاتحاد تتضاعف في خضم التطورات والمتغيرات الإعلامية المتسارعة تجاه المحافظة على مكتسباتها والعمل معاً لتجاوز التحديات في إطار الأهداف المؤسسة للاتحاد.



ونوّه "آل عقران" بجهود المدير العام رئيس التحرير لوكالة الأنباء العمانية إبراهيم بن زهران العزري خلال رئاسته للاتحاد الفترة الماضية.