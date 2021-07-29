جرعات لقاح #كورونا المعطاة في #المملكة تتجاوز 26 مليون جرعة

تجاوزت جرعات لقاح #كورونا المعطاة في #المملكة 26 مليون جرعة.

وأمس أعلنت #الصحة، عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا، ويمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة؛ وذلك وفقًا للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء.. والحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.