غداً الرياض تستضيف وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر

تستضيف المملكة العربية السعودية غداً الأثنين اجتماعاً لوزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن الذي سيعقد بفندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض لبحث مجمل القضايا التي تهم تلك البلدان وسيعقب ذلك مؤتمراً صحافياً لتسليط الضوء على أهم القضايا التي ستتم مناقشتها في الاجتماع

وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر فندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض

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05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441 03:54 PM

غداً الرياض تستضيف وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر

عبدالله الراجحي

الرياض

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تستضيف المملكة العربية السعودية غداً الأثنين اجتماعاً لوزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن الذي سيعقد بفندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض لبحث مجمل القضايا التي تهم تلك البلدان وسيعقب ذلك مؤتمراً صحافياً لتسليط الضوء على أهم القضايا التي ستتم مناقشتها في الاجتماع

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وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر فندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض

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