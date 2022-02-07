"كيان" توقِّع اتفاقية مع فريق "النجاح" لتمكين الأيتام ذوي الظروف الخاصة

تتضمن تقديم برامج وأنشطة لخدمتهم ودمجهم في المجتمع

ضمن مشروع دعم الفرق التطوعية الذي تقوم به جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة وقَّعت جمعية كيان للأيتام اتفاقية تعاون مع فريق النجاح التطوعي للعمل تحت مظلة الجمعية، وذلك بحضور سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس الإدارة، وثريا الغامدي عضو مجلس الإدارة، والمديرة التنفيذية شيخة بنت نادر العتيبي، وعدد من الموظفات، وممثلي فريق النجاح التطوعي بقيادة الدكتور عبدالعزيز الدواس.

وقد وقَّعت من جانب الجمعية شيخة بنت نادر العتيبي، ومن جانب فريق النجاح الدكتور عبدالعزيز الدواس.

وتهدف الاتفاقية إلى أن يساهم الفريق التطوعي في دعم ومساندة جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة؛ وذلك لتحقيق أهدافها من خلال ما تقدمه من برامج وأنشطة لخدمة المجتمع، ويتم إدراجها تحت مظلة الجمعية.

يُشار إلى أن الفريق التطوعي هو مجموعة من الأفراد، يمارسون عملاً تطوعيًّا تحت قيادة موحدة لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة. ولأن جمعية كيان مؤسسة خيرية، تُعنى بتقديم أوجه التنمية والتمكين كافة للأيتام ذوي الظروف الخاصة، ورغبة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكامل بين القطاعات، فقد التقت إرادة الطرفين، وتم الاتفاق بينهما.