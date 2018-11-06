16 متدرباً يستفيدون من دورة صيانة الجوال بمعهد مكة الثانوي

ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الخدمة الاجتماعية أتقن

أقام المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، ممثلاً بمركز خدمة المجتمع، العديد من الدورات التخصصية بمجال أساسيات صيانة الهواتف الذكية، وذلك للمرحلة الرابعة من برنامج الخدمة الاجتماعية أتقن، بواقع أربع ساعات يوما لـ 16 متدرباً من خلال مهندسين مدربين بنفس المعهد ومختصين بصيانة الأجهزة الذكية.

‏وأشاد المتدربون بأهمية الدورة والحاجة الملحة لها في سوق العمل، كما أشادوا بتوافر الأدوات والمعدات لتنفيذ الدورة، وخبرة المهندسين الذين يتولون تنفيذ مثل هذه الدورات بالمعهد.

يذكر أن المعهد الثانوي الصناعي بمكة المكرمة أطلق ثماني دورات في عدد من التخصصات بدأت من يوم أمس وشهدت إقبالاً لعدد من المتدربين، ويسلم المتدرب في نهاية الدورة شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.