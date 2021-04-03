"برج عملاء بنده" الخيري يرتفع في مكة دعماً للأطفال ذوي الإعاقة

بتكلفة بلغت 52 مليون ريال على مساحة تصل إلى 2500 متر مربع

تفقّد الدكتور بندر بن طلعت حموه؛ الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة، والدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي؛ المدير التنفيذي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، موقع مشروع "برج عملاء بنده" الخيري الذي يجري بناؤه في مكة المكرّمة، واطّلعا الخميس الماضي، على سير الإنشاءات فيه، وبحثا التسريع في استكماله كإحدى ثمار مساهمة الشركة في التنمية المجتمعية انطلاقاً من هدفها المتمثل في الشراكة مع المجتمع لحياةٍ أفضل.

جاء ذلك امتداداً للشراكة القائمة بين شركة بنده للتجزئة، وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

وتبلغ تكلفة إنشاء "برج عملاء بنده" الخيري نحو 52 مليون ريال، ويقام على مساحة تصل إلى 2500 متر مربع، وهو عبارة عن مبنى إداري مكتبي تجاري بارتفاع 15 طابقاً، تمّ تصميمه وفقاً لأرقى المعايير الإنشائية حيث يتضمن جميع التسهيلات والتقنيات المطلوبة في المباني الذكية، إلى جانب الخدمات المساندة.

ويسهم ريعه في تأمين نسبة من الميزانيات التشغيلية لمراكز الجمعية الـ 11 المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وتقدم عبرها الجمعية خدمات مجانية علاجية وتأهيلية وتربوية لنحو 4 آلاف طفل وطفلة من ذوي الإعاقة سنوياً.

ومنذ إطلاق المشروع يتم تمويله عن طريق تبرعات عملاء بنده، في إطار برنامج "دع الباقي لهم" الذي بدأته الشركة عام 2006 لتقوم بتسخير إيراداته في دعم أنشطة ومشاريع الجمعيات الخيرية بما في ذلك جمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

وعند استكماله؛ يُتوقع أن يسهم الاستثمار الخيري للبرج في دعم نفقات تشغيل مراكز الجمعية، وما تقدمه من خدمات مجانية للآلاف من الأطفال ذوي الإعاقة في المملكة.

وعقب الزيارة، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بنده، عن سعادته بما تحقق حتى الآن في المشروع، والذي يعكس قدرة الشركة على بناء شراكات مع المجتمع بما في ذلك عملائها الذين أسهموا بفعالية في بناء هذا البرج كمشروع خيري استثماري شامخ، ويستمرون حتى اليوم في دعم استكماله ليحقق أهدافه كاملةً في خدمة فئة غالية من المجتمع وهم الأطفال ذوي الإعاقة.

وأضاف: من منطلق تحمّلنا الأمانة والمسؤولية عن عملائنا وضمان أن تبرعاتهم التي تجمع تصرف كاملة على البرج، وجدنا أنه من واجبنا زيارة المشروع والوقوف عليه بالنيابة عنهم، حيث إننا نؤمن في شركة بنده بالعمل والمساهمة في تنمية المجتمع.

وأردف: شراكتنا الإستراتيجية مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة هي خير دليل على حرص الشركة على تحقيق الاستدامة من خلال إسهاماتها المجتمعية التي تعود بالنفع على الفئات المستهدفة على المدى الطويل، كما هو الحال في "برج عملاء بنده"، وهو المشروع الذي نمثل فيه عملاءنا الذين وضعوا ثقتهم في بنده وموّلوا تنفيذ هذا البرج الخيري من خلال تبرعاتهم في برنامج "دع الباقي لهم".

من جانبه، أثنى المدير التنفيذي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة على شراكة الجمعية مع شركة بنده التي تمثل نموذجاً لتكامل القطاع الخاص مع الجمعيات الخيرية في رعاية وتطوير حلول مستدامة تضمن استمرارية العطاء وخدمة هذه الفئة العزيزة على المجتمع.

وقال: يحرص سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، على توفير مصادر دخل ثابتة ومستدامة للجمعية تضمن لها الاستمرار في أنشطتها، والقيام بخدمة الأطفال ذوي الإعاقة على أكمل وجه.

وأضاف: من هذه المصادر التي نعول عليها كثيراً هذا المشروع الخيري، الذي نتطلع إلى اكتمال مبلغ تمويله قريباً، في ظل المساهمة الفاعلة لشركة بنده وعملائها في دعم تنفيذ البرج واستكماله.