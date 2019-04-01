شاهد من جازان .. حادث مروري يصيب 3 ويقتلع صرّافة ويحطم محل قهوة

وقع على طريق أبوعريش .. وباشرته فِرق الهلال ونقلت المصابين للمستشفى

شهد الطريق الرابط بين مدينة جيزان ومحافظة أبو عريش، فجر اليوم، حادثاً مرورياً مروّعاً انتهى بثلاث إصابات وتحطيم جهاز صرّاف واقتلاعه من مكانه والاصطدام بمحل قهوة.

تفصيلاً؛ قال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي؛ لـ "سبق": تلقت غرفة العمليات، فجر اليوم، الإثنين عند الساعة 3:21 بلاغاً عن اصطدام سيارة بصرّاف على طريق جيزان - أبوعريش.

وأضاف: على الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث وعند وصول الفرقة الأولى تبين وجود حالة إصابتها حرجة تم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقلها إلى مستشفى أبوعريش لتلقي العلاج، وحسب إفادة الجمهور للفرقة الإسعافية فإن حالتين قد تم نقلهما إلى المستشفى قبل وصولها إلى موقع الحادث.

وأوضحت مصادر أن الجهات الأمنية باشرت الحادث للوقوف على تفاصيله وإنقاذ المصابين والتأكّد من تأمين جهاز الصرّاف حال وجود أموال به واتخاذ الإجراءات.