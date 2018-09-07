شاهد.. أمطار غزيرة على أجزاء من العاصمة المقدسة والسماء ملبدة بالغيوم

تركزت على الأحياء الشمالية وشملت حي العمرة والتنعيم وطريق "مكة- المدينة"

هطلت، قبل قليل، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من العاصمة المقدسة، تركزت غزارتها على الأحياء الشمالية؛ شملت حي العمرة والتنعيم والبحيرات وطريق مكة - المدينة السريع.

كما شهدت أجزاء من شارع الحج، وبعض الأحياء المجاورة كحي الشهداء والنزهة أمطارًا خفيفة، فيما لاتزال السماء ملبدة بالغيوم، وتوقعات باستمرار الحالة حتى ساعات المساء.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهاً متقدماً للعاصمة المقدسة، اليوم بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، بدأت الحالة من الساعة العاشرة صباحاً ليوم الجمعة وحتى الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.