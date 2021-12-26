"متحدث التحالف" يؤكد: نسامح ولا ننسى.. وإن غضبنا أوجعنا

"المالكي": مبادرة السعودية لحل أزمة اليمن ما زالت مطروحة

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، في

المؤتمر الصحفي اليوم، أن مبادرة المملكة العربية السعودية لحل أزمة اليمن ما زالت مطروحة، وقال: "نسامح ولا ننسى وإن غضبنا أوجعنا."

وقال العميد الركن تركي المالكي، ان ميليشيا الحوثي رفضت كل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسيًا.