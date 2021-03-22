"الميموني" يدشِّن مهرجان الورد الطائفي الـ16 بتنظيم جامعة الطائف

"العدواني": الفعاليات أكسبت المزارعين خبرات لتطوير منتجاتهم

دشَّن سعد بن مقبل الميموني، محافظ الطائف، اليوم الاثنين مهرجان الورد السادس عشر 1442 هـ تحت شعار "ورد الطائف يجمعنا"، وذلك بتنظيم من جامعة الطائف.

وفي التفاصيل، تجوّل "الميموني" في معرض الورد الطائفي المصاحب الذي اشتمل على أركان وأكشاك للمزارع المشاركة في المهرجان.

وكرّم مصممة شعار مهرجان الورد الـ16 من كلية التصاميم بجامعة الطائف، الطالبة وريف آل حميدان.

وأشارت مشرفة مركز تاريخ الطائف، الدكتورة لطيفة العدواني، إلى أن فعاليات مهرجان الورد الطائفي أكسبت مزارعي الورد خبراتهم، وأصقلتها في هذا الخصوص لتطوير منتجهم، وتحسينه عامًا تلو الآخر. كاشفة عن جائزة أفضل دراسة تاريخية وابتكار لدعم استمرار صناعة الورد الطائفي مقدمة من دارة الملك عبد العزيز، بإشراف مركز تاريخ الطائف بجامعة الطائف، وبصفة سنوية، تزامنًا مع مهرجان الورد الطائفي.

وتوالت فقرات الحفل بعروض لأفلام وثائقية للورد الطائفي، وأوبريت عن الورد الطائفي.