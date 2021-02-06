المسند: عطاء تسجّل حضورها في الرياض وقد يكون اليوم آخرها

قال: الجبهة الباردة تواصل زحفها ناحية #الربع_الخالي

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن اليوم السبت هو اليوم الرابع في الحالة المطرية عطاء وقد يكون الأخير.

وتابع يقول: متوقع اليوم أن يشمل نطاق تأثيرها أجزاء من شمالي #الشرقية و شمالي منطقة الرياض، بالإضافة لـ #الحدود_الشمالية #جازان وربما #القصيم #حائل وكذلك #الكويت و #العراق .

وأضاف: مركز المنخفض الجوي يدخل مياه الخليج العربي اليوم، والجبهة الباردة تواصل زحفها ناحية #الربع_الخالي، وبدء العد التنازلي لانتهاء حالة #عطاء المطرية، والاضطرابات الجوية المصاحبة. هذا والله أعلم.