سياسي: هجمات الغدر تكسرت على صخرة أبطال ‫الدفاع الجوي السعودي

العدو الإيراني سارع لتحريك جبهة الحوثي للتنفيس عن إخفاقاته الداخلية

أكد الباحث السياسي مبارك العاتي أن هجمات الغدر تكسرت على صخرة أبطال ‫الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وقال "العاتي" في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": حفظ الله السعودية وأمنها، تكسرت هجمات الغدر على صخرة أبطال ‫الدفاع الجوي الملكي السعودي.. دمتم فخرًا للوطن.

وأضاف: في الوقت الذي اتحدت فيه دول العالم لمكافحة وباء يتهدد البشرية واصل العدو الإيراني استهداف النفس البشرية والأعيان المدنية في السعودية، التي أعلنت قبولها دعوة الأمم المتحدة تعليق العمليات في اليمن لمواجهة كورونا.

وتابع: إيران تترنح بين وطأة جائحة كورونا وتأثيرها الخطير على الإيرانيين وبين العقوبات الخانقة لذلك، سارعت لتحريك جبهة الحوثي للتنفيس عن الضغط الداخلي.

‏‫واختتم: إيران طلبت من صندوق النقد الدولي خمسة مليارات دولار تحت مزاعم مكافحة كورونا وبما أن المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة من الدول المانحة طلبت أن يكون القرض بإشراف دولي على الصرف لضمان وصوله للمواطن الإيراني وهو ما رفضته طهران لأنها تريد صرفه على ‫الحرس الثوري والميليشيات.