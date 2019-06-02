الاحتلال الإسرائيلي يغلق المصلى القبلي في "الأقصى" بسلاسل حديدية

فرض حصارًا عسكريًّا مُحكمًا على عشرات المصلين المعتكفين بداخله

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبواب المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وفرضت حصارًا عسكريًّا مُحكمًا على عشرات المصلين المعتكفين بداخله.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال الخاصة دفعت بتعزيزات عسكرية وشُرَطية إضافية للمسجد الأقصى لحماية عصابات المستوطنين خلال استباحتها للمسجد الأقصى التي سيتم تنفيذها اليوم.

وكانت الحكومة الأردنية قد أدانت، اليوم -بأشد العبارات- استمرار الانتهاكات الإسرائيلية السافرة ضد المسجد الأقصى المبارك، من خلال اقتحامات المتطرفين الاستفزازية بحماية الشرطة الإسرائيلية، والاعتداء على المصلين وكوادر الأوقاف صباح اليوم.

وحذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان، من التبعات الخطرة للممارسات الإسرائيلية الاستفزازية التصعيدية المدانة والمرفوضة، والتي ستجرّ المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف، وتهدد أمن المنطقة برمتها؛ مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل، باحترام القانون الدولي وتنفيذه، ووقف إجراءاتها الاستفزازية واعتداءاتها على الحرم الشريف، واحترام مشاعر المسلمين في هذا المكان المقدس؛ خصوصًا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.